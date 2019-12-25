Під Полтавою потужний вибух знищив житловий будинок: подробиці НП

У вівторок, 24 грудня, в Полтавській області стався вибух і пожежа в житловому будинку. В результаті НП загинула жінка, господаря дому госпіталізували з опіками.

Рятувальників викликали сусіди, які почули потужний вибух. Подія трапилася в селі Мала Перещепина близько 23:00, повідомили в пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Житловий будинок був повністю знищений вибухом і вогнем. Збитки та причини події встановлюються.

Під Полтавою прогримів потужний вибух Пресслужба ДСНС

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Старобільському обласному психоневрологічному інтернаті 22 грудня в пожежі загинули 4 пацієнта. До цього в установі проводили ремонт, однак, як припускають в поліції, через хабарі якість робіт залишає бажати кращого.

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