Головна Новини
25 грудня • оновлено в 18:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Під Полтавою потужний вибух знищив житловий будинок: подробиці НП

1.2т
Читати матеріал російською

У вівторок, 24 грудня, в Полтавській області стався вибух і пожежа в житловому будинку. В результаті НП загинула жінка, господаря дому госпіталізували з опіками.

Рятувальників викликали сусіди, які почули потужний вибух. Подія трапилася в селі Мала Перещепина близько 23:00, повідомили в пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Новини
У Києві спалахнула пожежа в гуртожитку: сотні студентів евакуювали

Житловий будинок був повністю знищений вибухом і вогнем. Збитки та причини події встановлюються.

Під Полтавою прогримів потужний вибух

Під Полтавою прогримів потужний вибух

Пресслужба ДСНС

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Старобільському обласному психоневрологічному інтернаті 22 грудня в пожежі загинули 4 пацієнта. До цього в установі проводили ремонт, однак, як припускають в поліції, через хабарі якість робіт залишає бажати кращого.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Полтава
Теги
пожежа вибух будинку
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
2
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги