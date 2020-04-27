У п'ятницю, 27 квітня, під Офісом президента України влаштували масові протести. Це трапилося після того, як Офіс генпрокурора оголосив про завершення досудового розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Відео з акції опублікував на своїй сторінці Facebook журналіст Богдан Кутєпов. На кадрах видно, як люди запалили фаєри (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У свою чергу, адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська пояснила причини бунту активістів, зазначивши, що вважає останні заяви Офісу генпрокурора та СБУ зливом резонансної справи.

За її словами, прокуратура зробила саме те, чого від неї вимагав вже тривалий час захист Мангера.

Мітинги під ОПУ Скріншот відео

"Пофіг, що не завершені слідчі дії. Навіть ті, щодо яких були задоволені клопотання потерпілих. Пофіг, що Мангер так і не відсторонений від посади. Пофіг, що ні Левін, ні Павловський так і не дають свідчення. І що залишилося ще три місяці слідства, коли можна збирати докази, проводити негласні слідчі (розшукові) дії. Такого явного зливу навіть я не очікувала", – обурилася правозахисниця.

Аналогічну думку озвучив і адвокат Масі Найєм. Крім усього, він дорікнув слідству недбалістю, звернувши увагу, що на брифінгу Офісу генпрокурора фото виконавців вбивства Гандзюк, Грабчука і Вишневського, просто переплутали.

"Досудове розслідування завершили при тому, що не всі слідчі дії були проведені, яких вимагала сторона потерпілих. Зібрані не всі докази причетності Мангера і Левіна. З моменту обрання нового генпрокурора відсутня комунікація з адвокатом батька Каті Гандзюк", – перерахував Найєм претензії на своїй сторінці у Facebook.

"Така якість розслідування безпосередньо вплине на вирок суду. Але тоді і Венедиктова, і пан Баканов будуть говорити в один голос: "Це позиція суду". Ні. Це не позиція суду. Це поспішно завершене розслідування. В якому ОГПУ – процесуальні керівники. А СБУ – слідчий орган", – резюмував він.

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