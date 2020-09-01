Нардеп повідомив про "гранату" під під Офісом Зеленського. Фото та відео

Юрій Сергієнко Розслідування 19:53, 1.09.2020 Оновлено: 20:42, 1.09.2020

У вівторок, 1 вересня, біля будівлі Офісу президента України у Києві виявили "бойову гранату".

Як повідомив в своєму Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, вулицю Банкову перекрили правоохоронці (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Біля ОП знайшли "гранату"

Він уточнив, що поліція проводить слідчі дії на місці.

"Під Офісом президента проходять слідчо-оперативні заходи. Прохід через вулицю Банкову перекрито поліцією. Кажуть, знайшли бойову гранату", – зазначив нардеп.

Telegram Олександра Качури

Зі свого боку Telegram-канал PavlovskyNews уточнив, що слідчі дії тривають уже дві години.

Слідчі дії тривають уже дві години

"Як повідомили нам в поліції, в залишеній чорній сумці знайдено предмет схожий на бойову гранату. Оперативна група намагається розпізнати його і розміновувати", – йдеться в повідомленні.

Telegram PavlovskyNews

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі Дніпропетровської області 23 серпня 44-річний місцевий житель підірвав знайомих гранатою РГД-5.

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