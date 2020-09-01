Нардеп повідомив про "гранату" під під Офісом Зеленського. Фото та відео
У вівторок, 1 вересня, біля будівлі Офісу президента України у Києві виявили "бойову гранату".
Як повідомив в своєму Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, вулицю Банкову перекрили правоохоронці (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
Він уточнив, що поліція проводить слідчі дії на місці.
"Під Офісом президента проходять слідчо-оперативні заходи. Прохід через вулицю Банкову перекрито поліцією. Кажуть, знайшли бойову гранату", – зазначив нардеп.
Зі свого боку Telegram-канал PavlovskyNews уточнив, що слідчі дії тривають уже дві години.
"Як повідомили нам в поліції, в залишеній чорній сумці знайдено предмет схожий на бойову гранату. Оперативна група намагається розпізнати його і розміновувати", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі Дніпропетровської області 23 серпня 44-річний місцевий житель підірвав знайомих гранатою РГД-5.