Під Офісом Зеленського знайшли гранату, – Качура

У вівторок, 1 вересня, біля будівлі Офісу президента України у Києві виявили бойову гранату.

Як повідомив в своєму Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, вулицю Банкову перекрили правоохоронці.

Він уточнив, що поліція проводить слідчі дії на місці.

"Під Офісом президента проходять слідчо-оперативні заходи. Прохід через вулицю Банкову перекрито поліцією. Кажуть, знайшли бойову гранату", – зазначив нардеп.

Інші подробиці поки невідомі.

Telegram Олександра Качури

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі Дніпропетровської області 23 серпня 44-річний місцевий житель підірвав знайомих гранатою РГД-5.

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