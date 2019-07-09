Під Одесою у масштабній ДТП загинули три особи

В Одеській області 9 липня зіткнулися два зерновози МАН, в результаті чого загинули троє осіб. Аварія трапилася неподалік від с. Знам'янка.

За даними пресслужби поліції Одещини, загинули обидва водії та пасажир, який сидів у кабіні фури.

ДТП кваліфікували за ч. 3 ст. 386 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньою причиною зіткнення стало те, що водій виїхав на зустрічну смугу", — уточнили в поліції.

ДТП під Одесою

Аварія

Як писав OBOZREVATEL, під Києвом 9 липня в аварії загинули двоє військових, ще один був поранений. В їхній автомобіль, всередині якого було 9 військовослужбовців, врізався седан Toyota, після чого авто загорілося.

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