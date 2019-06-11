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Під Одесою зґвалтували вагітну: опубліковані фото й відео

6.8тЧитати матеріал російською

У Южному Одеської області поліція затримала чоловіка, який підозрюється в зґвалтуванні 18-річної вагітної.

Дівчина приїхала в гості до подруги із сусіднього регіону. Зустрівши знайомих молодих людей, вони вирушили в кафе. Приблизно о пів на другу ночі потерпіла зібралася додому і один із хлопців (вони були малознайомі) зголосився її провести, повідомили OBOZREVATEL у прес-службі ГУНП Одещини.

"Дорогою хлопець відтягнув дівчину на пустир і, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував її", – зазначили у відомстві.

Поліція затримала підозрюваного

Поліція затримала підозрюваного

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Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника. Ним виявився 26-річний раніше судимий за аналогічний злочин житель Южного, який проживав у місті тимчасово.

Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності

Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування жінки, яка перебуває в стані вагітності). Санкція – до 10 років позбавлення волі.

Злочин стався на вул. Приморській

Злочин стався на вул. Приморській

Google. Maps

Злочинець затягнув дівчину на пустир

Злочинець затягнув дівчину на пустир

Google. Maps

На сьогодні зловмисник перебуває під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий чоловік зґвалтував 24-річну дівчину. Він напав на неї в той час, коли вона йшла до метро. Постраждала була госпіталізована, особа нападника встановлюється.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
криміналНаціональна поліція Українизґвалтування
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