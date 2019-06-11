Під Одесою зґвалтували вагітну: опубліковані фото й відео

У Южному Одеської області поліція затримала чоловіка, який підозрюється в зґвалтуванні 18-річної вагітної.

Дівчина приїхала в гості до подруги із сусіднього регіону. Зустрівши знайомих молодих людей, вони вирушили в кафе. Приблизно о пів на другу ночі потерпіла зібралася додому і один із хлопців (вони були малознайомі) зголосився її провести, повідомили OBOZREVATEL у прес-службі ГУНП Одещини.

"Дорогою хлопець відтягнув дівчину на пустир і, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував її", – зазначили у відомстві.

Поліція затримала підозрюваного

Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника. Ним виявився 26-річний раніше судимий за аналогічний злочин житель Южного, який проживав у місті тимчасово.

Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування жінки, яка перебуває в стані вагітності). Санкція – до 10 років позбавлення волі.

Злочин стався на вул. Приморській Google. Maps

Злочинець затягнув дівчину на пустир Google. Maps

На сьогодні зловмисник перебуває під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий чоловік зґвалтував 24-річну дівчину. Він напав на неї в той час, коли вона йшла до метро. Постраждала була госпіталізована, особа нападника встановлюється.

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