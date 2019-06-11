Під Одесою зґвалтували вагітну: опубліковані фото й відео

У Южному Одеської області поліція затримала чоловіка, який підозрюється в зґвалтуванні 18-річної вагітної.
Дівчина приїхала в гості до подруги із сусіднього регіону. Зустрівши знайомих молодих людей, вони вирушили в кафе. Приблизно о пів на другу ночі потерпіла зібралася додому і один із хлопців (вони були малознайомі) зголосився її провести, повідомили OBOZREVATEL у прес-службі ГУНП Одещини.
"Дорогою хлопець відтягнув дівчину на пустир і, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував її", – зазначили у відомстві.
Поліція затримала підозрюваного
Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника. Ним виявився 26-річний раніше судимий за аналогічний злочин житель Южного, який проживав у місті тимчасово.
Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування жінки, яка перебуває в стані вагітності). Санкція – до 10 років позбавлення волі.
Злочин стався на вул. Приморській
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Злочинець затягнув дівчину на пустир
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На сьогодні зловмисник перебуває під вартою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий чоловік зґвалтував 24-річну дівчину. Він напав на неї в той час, коли вона йшла до метро. Постраждала була госпіталізована, особа нападника встановлюється.
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