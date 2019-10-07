Під Одесою згоріла яхта депутата: перші фото й подробиці

В Одеській області трапилася масштабна пожежа на яхті. Транспортний засіб нібито належав депутату Таїровської селищної ради Всеволоду Шаєвському.
Про це повідомила очевидиця Марія Трофон на сторінці "Альтернатива. Орг" у Facebook. Жінка розмістила відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Після сьогоднішнього зібрання в Сухому Лимані згоріла яхта депутата Таїровської ОТГ Шаєвського В.Н." – йдеться в пості.
Під Одесою згоріла яхта депутата
Facebook Марії Трофон
Так, у декларації чиновника справді є інформація про яхту моделі Тікі 30.
Водночас на офіційному сайті ДСНС в Одеській області зазначається, що пожежа трапилася 6 жовтня в селі Бурлача Балка на приватному вітрильному катамарані.
Вогонь розгорівся на площі 30 кв.м, рятувальникам вдалося його ліквідувати. Постраждалих або загиблих не виявили.
В Одеській області трапилася масштабна пожежа на яхті
Facebook Марії Трофон
Вона нібито належала депутату Таїровської селищної ради Всеволоду Шаєвському
Facebook Марії Трофон
На сайті ДСНС в Одеській області зазначається, що пожежа трапилася в селі Бурлача Балка
ДСНС в Одеській області
Допис у мережі
Скріншот
Декларація депутата
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 13 вересня, у Черкасах згорів автомобіль секретаря міської ради Ярослава Нищика, цьому передувала низка гучних злочинів проти депутатів.
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