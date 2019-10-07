Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 18:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Під Одесою згоріла яхта депутата: перші фото й подробиці

4.9т Читати матеріал російською

В Одеській області трапилася масштабна пожежа на яхті. Транспортний засіб нібито належав депутату Таїровської селищної ради Всеволоду Шаєвському.

Про це повідомила очевидиця Марія Трофон на сторінці "Альтернатива. Орг" у Facebook. Жінка розмістила відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Після сьогоднішнього зібрання в Сухому Лимані згоріла яхта депутата Таїровської ОТГ Шаєвського В.Н." – йдеться в пості.

Під Одесою згоріла яхта депутата

Під Одесою згоріла яхта депутата

Facebook Марії Трофон

Так, у декларації чиновника справді є інформація про яхту моделі Тікі 30.

Новини
Нардеп обирав яхту на засіданні Ради: відеофакт

Водночас на офіційному сайті ДСНС в Одеській області зазначається, що пожежа трапилася 6 жовтня в селі Бурлача Балка на приватному вітрильному катамарані.

Вогонь розгорівся на площі 30 кв.м, рятувальникам вдалося його ліквідувати. Постраждалих або загиблих не виявили.

В Одеській області трапилася масштабна пожежа на яхті

В Одеській області трапилася масштабна пожежа на яхті

Facebook Марії Трофон

Вона нібито належала депутату Таїровської селищної ради Всеволоду Шаєвському

Вона нібито належала депутату Таїровської селищної ради Всеволоду Шаєвському

Facebook Марії Трофон

На сайті ДСНС в Одеській області зазначається, що пожежа трапилася в селі Бурлача Балка

На сайті ДСНС в Одеській області зазначається, що пожежа трапилася в селі Бурлача Балка

ДСНС в Одеській області

Допис у мережі

Допис у мережі

Скріншот

Декларація депутата

Декларація депутата

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 13 вересня, у Черкасах згорів автомобіль секретаря міської ради Ярослава Нищика, цьому передувала низка гучних злочинів проти депутатів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
6
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
никому еще ворованные деньги не шли на пользу
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel