Під Одесою згоріла яхта депутата: перші фото й подробиці

В Одеській області трапилася масштабна пожежа на яхті. Транспортний засіб нібито належав депутату Таїровської селищної ради Всеволоду Шаєвському.

Про це повідомила очевидиця Марія Трофон на сторінці "Альтернатива. Орг" у Facebook. Жінка розмістила відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Після сьогоднішнього зібрання в Сухому Лимані згоріла яхта депутата Таїровської ОТГ Шаєвського В.Н." – йдеться в пості.

Під Одесою згоріла яхта депутата Facebook Марії Трофон

Так, у декларації чиновника справді є інформація про яхту моделі Тікі 30.

Водночас на офіційному сайті ДСНС в Одеській області зазначається, що пожежа трапилася 6 жовтня в селі Бурлача Балка на приватному вітрильному катамарані.

Вогонь розгорівся на площі 30 кв.м, рятувальникам вдалося його ліквідувати. Постраждалих або загиблих не виявили.

В Одеській області трапилася масштабна пожежа на яхті Facebook Марії Трофон

Вона нібито належала депутату Таїровської селищної ради Всеволоду Шаєвському Facebook Марії Трофон

На сайті ДСНС в Одеській області зазначається, що пожежа трапилася в селі Бурлача Балка ДСНС в Одеській області

Допис у мережі Скріншот

Декларація депутата Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 13 вересня, у Черкасах згорів автомобіль секретаря міської ради Ярослава Нищика, цьому передувала низка гучних злочинів проти депутатів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!