Під Одесою загорілося авто з поліцейськими: подробиці моторошної НП

У суботу, 16 листопада, в місті Ізмаїл Одеської області на ходу спалахнув автомобіль поліції.

Як повідомили в прес-службі, у момент НП в салоні знаходилася слідчо-оперативна група поліції, яка прямувала на виклик.

Прямо під час руху автомобіль почав горіти. Поліцейські намагалися загасити пожежу, але ліквідувати її вдалося лише після приїзду співробітників ГСЧС.

Попередня причина займання - коротке замикання електропроводки в моторному відсіку. За фактом події проводиться перевірка, після закінчення якої буде прийнято процесуальне рішення.

НП під Одесою Бессарабія inform

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні під Одесою позашляховик розчавив людей. Трагедія сталася біля села Старі Маяки в Ширяєвському районі.

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