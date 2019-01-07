Під Одесою вбили чотирьох осіб: що відомо

В одному з приватних будинків Одеської області поліція виявила чотири трупи.

Надзвичайна подія сталася в селі Камишівка Ізмаїльського району у понеділок, 7 січня. Як повідомляє прес-служба ГУНП Одещини, тіла господаря будинку, двох чоловіків і жінки були виявлені з ознаками насильницької смерті.

Пізніше начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін повідомив у Facebook, що підозрюваний затриманий.

Підозрюваний у вбивстві Facebook Дмитра Головіна

"Підозрюваного у вбивстві чотирьох жителів Ізмаїльського району затримали. Зараз вживаємо заходів щодо встановлення обставин події", - написав він.

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Видання "Думська" з посиланням на джерела в прокуратурі повідомило, що на тілах жертв є колото-різані рани від ножа і сокири. У скоєному підозрюють співмешканця жінки. Мотивом злочину могли стати ревнощі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Вінницькій області в своїй квартирі була жорстоко вбита вся сім'я. Підозрюваний незабаром був затриманий.