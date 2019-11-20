Під Одесою сталася смертельна ДТП з елітним авто. Фото

На трасі Одеса – Чорноморськ біля повороту до села Ліманка водій Infiniti збив чоловіка, який перебігав дорогу в невстановленому місці. Трагедія сталася пізно ввечері 19 листопада.

Пішохід від отриманих травм помер в лікарні. Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного управління Національної поліції (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку до кінця).

Особа загиблого поки не встановлена. Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Під Одесою сталася смертельна ДТП od.npu.gov.ua

Під Одесою сталася смертельна ДТП od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поряд з Центральним залізничним вокзалом 20 листопада водії автомобілів влаштували жорстоку бійку, а потім і різанину після ДТП.

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