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19 вересня • оновлено в 02:00
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Під Одесою хлопець по-звірячому порізав дівчину: суд виніс скандальне рішення

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В Одеській області суд відпустив із СІЗО під домашній арешт хлопця, який ледь не вбив свою колишню дівчину.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, напад на 19-річну Ольгу відбувся в середині липня - хлопець підкараулив її по дорозі з роботи додому і завдав 19 ножових поранень.

"Йшов за мною. Як тільки я зайшла в провулок, накинувся на мене. Він кричав, ніби я йому зрадила", - розповіла вона. У дівчини були порізані шия, спина, обличчя, руки.

Врятувати дівчину і зупинити нападника вдалося двом чоловікам, які стали свідками інциденту.

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На час слідства хлопця відправили в СІЗО, але після суду відпустили під цілодобовий домашній арешт - адвокати стверджували, що він був в стані афекту. У прокуратурі мають намір подавати апеляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві чоловік по-звірячому зарізав колишню дружину на очах у її матері.

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Місце
Україна Одеса
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