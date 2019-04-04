Під Одесою BMW протаранив маршрутку з людьми: багато постраждалих. Фото

В Одеській області в місті Ізмаїл за день сталися дві великі ДТП.

Обидві аварії відбулися буквально на сусідніх вулицях і майже в один час, повідомляє "Коментарі. Одеса".

Перша аварія трапилася на перетині вулиць Осипенка та Кишинівської. Попередньо, водій автомобіля Volkswagen Touareg не надав перевагу в русі Volkswagen Transporter T4. У результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся на дах, але ніхто серйозно не постраждав.

Друга ДТП була більш серйозною, травмувалися семеро людей. Встановлено, що автомобіль BMW, рухаючись по Кишинівській, не поступився дорогою на перехресті Mercedes-Benz Vito. В результаті й сталося зіткнення.

Від такого потужного удару мікроавтобус упав на бік і пролетів ще декілька десятків метрів. Авто BMW продовжило рух і зіткнулося ще й із автомобілем SsangYong, якій їхав йому назустріч.

У салоні Vito, який виконував рейс "Ізмаїл-Одеса", перебували пасажири. Травми отримали семеро осіб.

На місце аварії прибули карети швидкої допомоги, які відвезли потерпілих у лікарню.

ДТП в Ізмаїлі

ДТП в Ізмаїлі

ДТП в Ізмаїлі

ДТП в Ізмаїлі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі сталася страшна ДТП, в результаті якої загинув боєць Нацгвардії.

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