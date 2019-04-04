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Під Одесою BMW протаранив маршрутку з людьми: багато постраждалих. Фото

2.5тЧитати матеріал російською

В Одеській області в місті Ізмаїл за день сталися дві великі ДТП.

Обидві аварії відбулися буквально на сусідніх вулицях і майже в один час, повідомляє "Коментарі. Одеса".

Перша аварія трапилася на перетині вулиць Осипенка та Кишинівської. Попередньо, водій автомобіля Volkswagen Touareg не надав перевагу в русі Volkswagen Transporter T4. У результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся на дах, але ніхто серйозно не постраждав.

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Друга ДТП була більш серйозною, травмувалися семеро людей. Встановлено, що автомобіль BMW, рухаючись по Кишинівській, не поступився дорогою на перехресті Mercedes-Benz Vito. В результаті й сталося зіткнення.

Від такого потужного удару мікроавтобус упав на бік і пролетів ще декілька десятків метрів. Авто BMW продовжило рух і зіткнулося ще й із автомобілем SsangYong, якій їхав йому назустріч.

У салоні Vito, який виконував рейс "Ізмаїл-Одеса", перебували пасажири. Травми отримали семеро осіб.

На місце аварії прибули карети швидкої допомоги, які відвезли потерпілих у лікарню.

ДТП в Ізмаїлі

ДТП в Ізмаїлі

ДТП в Ізмаїлі

ДТП в Ізмаїлі

ДТП в Ізмаїлі

ДТП в Ізмаїлі

ДТП в Ізмаїлі

ДТП в Ізмаїлі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі сталася страшна ДТП, в результаті якої загинув боєць Нацгвардії.

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Місце
УкраїнаОдеса
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