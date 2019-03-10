|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Під надійним контролем!" Українські військові похвалилися успіхом на Донбасі

6.4тЧитати матеріал російською

На Донбасі 9 березня російські окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню, двічі – із використанням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Противник обстрілював позиції наших військ із мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв наші позиції із мінометів калібру 120 мм у районі населеного пункту Лебединське.

Новини
"Приїхали із Пітера": на Донбасі засікли нову партію путінських найманців

Українські військові похвалилися успіхом на Донбасі

"112 Україна"

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли підрозділи українських військ: із мінометів калібру 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів і станкових протитанкових гранатометів – у районі міста Попасна, зі стрілецької зброї – у межах ділянки розведення сторін поблизу смт Станиця Луганська

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.

З початку поточної доби, 10 березня, обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Українські військові похвалилися успіхом на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі одним фото показали жахливий символ війни на Донбасі.

Нагадаємо, на війні за незалежність на Донбасі у п'ятницю, 8 березня, не постраждав жоден український військовослужбовець. Як сказано у зведенні ООС, окупанти порушили режим припинення вогню лише один раз, але без застосування забороненої "Мінськом" зброї.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
1
3
Смішно
13
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
У даунбасяцкого троллебыдла с утра обострение - все пытаются нам навязывать свою пидарашенскую точку зрения, которую украинское общество не воспринимает из-за насквозь лживой основы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Джунь Ірина
Джунь Ірина
Как хорошо, что никто не пострадал. А нарушение перемирия террористами уже никого не удивляет
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
2 из 3 ответов | показать все
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Я кацап , А говорили что на Украине нет нацистов. Ты сейчас сам признал, что ты отмороженный нацист и украинские военные обстреливают мирных жителей Донбасса. Посмотрим как укронацисты опять будут визжать когда их будут загонять в котлы. Только теперь Меркель вам не поможет, все уже поняли вашу гнилую нацистскую сущность.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Подвесов Торсион, ты уже насрал в свои кацапские лосины, утырок даунбасяцкий?! На Даунбассе нет мирных жителей, а есть лишь даунбасяцкий быдлоскот!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Скоро опять будут клянчить деньги на помощь раненым.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Наші блоги