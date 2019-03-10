"Під надійним контролем!" Українські військові похвалилися успіхом на Донбасі

На Донбасі 9 березня російські окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню, двічі – із використанням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Противник обстрілював позиції наших військ із мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв наші позиції із мінометів калібру 120 мм у районі населеного пункту Лебединське.

"112 Україна"

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли підрозділи українських військ: із мінометів калібру 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів і станкових протитанкових гранатометів – у районі міста Попасна, зі стрілецької зброї – у межах ділянки розведення сторін поблизу смт Станиця Луганська

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.

З початку поточної доби, 10 березня, обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі одним фото показали жахливий символ війни на Донбасі.

Нагадаємо, на війні за незалежність на Донбасі у п'ятницю, 8 березня, не постраждав жоден український військовослужбовець. Як сказано у зведенні ООС, окупанти порушили режим припинення вогню лише один раз, але без застосування забороненої "Мінськом" зброї.

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