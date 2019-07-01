Під Миколаєвом трапилася смертельна аварія: перші подробиці

В понеділок, 1 липня, поруч із селом Тузли Березанського району Миколаївської області трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло двоє осіб.

За попередніми даними, близько 03:00 водій автомобіля Nissan Primera не впорався з керуванням, допустив зіткнення із залізобетонною опорою і з'їхав у кювет. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївській області.

Внаслідок аварії 41-річні водій та пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці.

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ДТП кваліфікували за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі людей".

Обставини НП встановлюються, а також тривають першочергові слідчі дії.

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