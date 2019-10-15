Під Миколаєвом трапилася кривава ДТП: 4 жертви, 6 постраждалих

У Миколаївській області на 103 кілометрі автодороги "Благовіщенське-Миколаїв" ввечері 14 окрября сталася кривава ДТП. У результаті четверо загинули, ще шість осіб отримали важкі травми (серед них двоє дітей).

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Миколаївській області, авто зіткнулися лоб у лоб. Три людини загинули на місці, дівчинка від отриманих травм померла у лікарні. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під Миколаєвом сталася смертельна ДТП Прес-служба ГУ ДСНС у Миколаївській області

"Усіх постраждалих каретами швидкої медичної допомоги було направлено до лікарні у м. Южноукраїнськ", – сказано у повідомленні.

Пожежники загасили пожежу в одному з авто і деблокували тіла двох загиблих з іншого.

Прес-служба ГУ ДСНС у Миколаївській області

Прес-служба ГУ ДСНС у Миколаївській області

Обставини і причини події з'ясовують співробітники поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 13 жовтня у результаті ДТП загинув водій швидкої допомоги і фельдшер.

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