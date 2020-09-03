Під Мелітополем розстріляли бус з людьми: є постраждалий. Відео

На трасі під Мелітополем Запорізької області ввечері 2 серпня невідомі з вогнепальної зброї розстріляли мікроавтобус з Ford з людьми.

В результаті події постраждав 27-річний водій з Маріуполя. Про це OBOZREVATEL повідомили власні джерела в правоохоронних органах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік був доставлений у міську лікарню, його життю нічого не загрожує. У поліції вирішується питання правової кваліфікації того, що сталося.

За інформацією видання "РИА", під обстріл на трасі потрапила маршрутка з донецькими номерами. Відзначається, що на місці події було багато крові. На дорозі утворився затор.

На відео присутня нецензурна лексика.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Українці Київської області 2 вересня відбулася перестрілка в результаті якої були поранені кілька людей.