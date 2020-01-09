Під Львовом мікроавтобус влетів у тягач: троє загиблих

На Львівщинівнаслідок зіткнення мікроавтобуса із сідловим тягачем на автодорозі Львів – Шегині 9 січня загинуло троє людей.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася приблизно о 02:30 у селі Бартатів Городоцького району. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в області.

Правоохоронці зауважили, що вже затримали в порядку ст. 208 КПК України 46-річного мешканця Івано-Франківщини, котрий, керуючи мікроавтобусом "Фольксваген", допустив зіткнення із вантажним "Мерседесом".

Під Львовом мікроавтобус влетів у тягач lv.npu.gov.ua

За попередніми даними, водій не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де й протаранив сідловий тягач під керуванням 30-річного іноземця.

Внаслідок цього на місці аварії загинули двоє пасажирів мікроавтобуса – 38-річний житель Івано-Франківської області та чоловік, особа якого нині встановлюються.

Внаслідок аварії загинуло троє людей lv.npu.gov.ua

Ще одного пасажира мікроавтобуса, 46-річного жителя Івано-Франківщини, негайно доставили до лікарні, де, однак, він помер від отриманих травм.

Водночас водій "Фольксвагена" отримав травми й теж був госпіталізований до медустанови. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Винуватця ДТП уже взяли під варту lv.npu.gov.ua

За вказаним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

ДТП на Львівщині lv.npu.gov.ua

Нині правоохоронці встановлюють усі обставини події, проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня в с. Басюнин Львівської області Lexus GS300 виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткнення із Chevrolet Malibu. Внаслідок ДТП загинула маленька дитина.

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