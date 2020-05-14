Під Львовом бізнесмена звинуватили в "крадіжці" озера та лісу: жителі повстали. Фото і відео

У Вінниках Львівської області впливовий бізнесмен захопив озеро і велику ділянку лісу, обмеживши доступ місцевим жителям.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський посилаючись на слова активістів. Зазначається, що власник місцевої тютюнової фабрики Григорій Козловський спочатку обіцяв побудувати на цій ділянці футбольну академію, однак пізніше з'ясувалося, що там будують величезний готельно-розважальний комплекс і лижну трасу, а вхід на територію зроблять платним (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Журналіст уточнив, що спочатку місцеві жителі були не проти будівництва футбольної академії, але коли дізналися, що там буде інший об'єкт – почали протестувати.

"У людей фактично викрутили озеро і гектари лісу, в якому вони могли раніше вільно гуляти. Навколо ділянки зводять паркан, а дерева знищують. Місцеві жителі протестують, але скаржаться, що їх особливо ніхто не чує і не підтримує, тому що глави політичних партій і місцевих ЗМІ не хочуть псувати відносини з впливовим бізнесменом", – розповів Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бізнесмен Григорій Козловський може бути залучений до злочинних схем в Службі безпеки України з контролю за контрабандними потоками сигарет і підакцизних товарів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!