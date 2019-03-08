Під Луцьком збили на смерть журналіста

Під Луцьком 8 березня в аварії загинув волинський журналіст Юрій Яцюк.
Як передає "Район", ДТП сталася ввечері на трасі Устилуг - Луцьк - Рівне, недалеко від рекреаційного комплексу "Рестрапарк".
Водій Volkswagen Passat, 1968 року народження, збив двох пішоходів, які перебігали дорогу в невстановленому місці.
В результаті аварії жінка отримала травми, її госпіталізували. Чоловік, яким виявився журналіст, отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на трасі під Києвом сталася смертельна аварія через автомобіль, який вилетів на зустрічну смугу.
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