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Сотні машин: окупанти стягнули танки і "Гради" під Луганськ

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила 30 реактивних систем залпового вогню "Град", розміщених з порушенням ліній відведення в окупованих районах Луганської області на Донбасі.

У звіті зазначено, що 20 червня безпілотник зафіксував 8 РСЗВ; БМ-12 "Град" 122 мм на полігоні біля н. п. Міусинськ і 22 БМ-21 "Град" біля н. п. Кришталевий.

Також спостерігачі зафіксували чотири зенітні ракетні комплекси (9К35 "Стріла-10"), шість танків (Т-64), дев'ять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба" 122 мм) на полігоні біля Міусинська.

ОБСЄ

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Крім того, 29 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 5 од., Д-30 - 6 од. та 18 од. невстановленого типу), шість самохідних гаубиць (2С1) і чотири протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) біля Кришталевого.

Ще терористи розмістили 25 танків (Т-72 - 20 од., Т-64 - 4 од., Т-72 - 1 од., а також вісім танків невстановленого типу на полігоні біля н. п. Тернове.

"Град"

"Град"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні проведення ООС терористи порушили режим припинення вогню, через що один український військовий отримав поранення.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуОБСЄ
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