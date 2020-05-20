Під Луганськом сталася трагедія з українськими поліцейськими: один помер, троє поранені
У Луганській області в селі Трьохізбенка в результаті вибуху помер полковник поліції Сергій Губанов, ще троє правоохоронців отримали поранення.
Як повідомив глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко в Facebook, трагедія на околицях прифронтового села в Новоайдарському районі сталася ввечері в середу, 20 травня, під час патрулювання.
Губанов помер в лікарні, під час отримання медичної допомоги. Він був командиром батальйону "Луганськ-1". Ще троє поліцейських отримали поранення, подробиці про їхній стан поки невідомі.
"Мав честь знати цього героїчного і патріотичного поліцейського. Спочивай з миром. Війна триває", – написав Шевченко.
Як уточнила колега загиблого Тетяна Погукай, Губанов отримав осколкове поранення. Трагедія сталася близько 21:30.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні терористи "Л/ДНР" заявили про те, що привели до повної бойової готовності свої незаконні збройні формування, пригрозивши готовністю "пересунути лінію фронту". Також у мережу потрапило фото з Донецька: окупанти вже ввели в місто бойові машини.
Штаб ООС відреагував на провокаційні заяви терористів, повідомивши, що українські військові готові до будь-яких дій терористів і в зоні бойових дій у готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об'єднаних сил.