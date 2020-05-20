Під Луганськом сталася трагедія з українськими поліцейськими: один помер, троє поранені

Ще троє правоохоронців були поранені, вони отримали необхідну медичну допомогу

Полковник поліції Сергій Губанов помер від осколкового поранення в лікарні

Вибух невідомо пристрою при патрулюванні в селі Трьохізбенка стався ввечері 20 травня

У Луганській області в селі Трьохізбенка в результаті вибуху помер полковник поліції Сергій Губанов, ще троє правоохоронців отримали поранення.

Як повідомив глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко в Facebook, трагедія на околицях прифронтового села в Новоайдарському районі сталася ввечері в середу, 20 травня, під час патрулювання.

Губанов помер в лікарні, під час отримання медичної допомоги. Він був командиром батальйону "Луганськ-1". Ще троє поліцейських отримали поранення, подробиці про їхній стан поки невідомі.

"Мав честь знати цього героїчного і патріотичного поліцейського. Спочивай з миром. Війна триває", – написав Шевченко.

Як уточнила колега загиблого Тетяна Погукай, Губанов отримав осколкове поранення. Трагедія сталася близько 21:30.

Полковник поліції Сергій Губанов помер на Луганщині Facebook Артема Шевченка

Полковник поліції Сергій Губанов помер на Луганщині Facebook Артема Шевченка

Полковник поліції Сергій Губанов помер на Луганщині Facebook Артема Шевченка

Полковник поліції Сергій Губанов помер на Луганщині Facebook Тетяни Погукай

Полковник поліції Сергій Губанов помер на Луганщині Facebook Артема Шевченка

Полковник поліції Сергій Губанов помер на Луганщині Facebook Артема Шевченка

Як писав OBOZREVATEL, напередодні терористи "Л/ДНР" заявили про те, що привели до повної бойової готовності свої незаконні збройні формування, пригрозивши готовністю "пересунути лінію фронту". Також у мережу потрапило фото з Донецька: окупанти вже ввели в місто бойові машини.

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