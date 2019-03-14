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Під Луганськом на смітнику знайшли труп немовляти. Фото

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У Луганській області в місті Рубіжне на смітнику знайшли труп новонародженого малюка.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар ГУ МВС в Луганській області Тетяна Погукай. Мертву дитину знайшли біля магазину "Веселка" на вулиці Менделєєва.

"Під час огляду місця події, працівники слідчо-оперативної групи виявили поліетиленовий пакет із коробкою з-під взуття всередині. Саме в цій коробці і було мертве тільце новонародженої дитини чоловічої статі", – йдеться в повідомленні.

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Нині поліція проводить слідчо-оперативні заходи з метою встановлення всіх обставин події, і шукає матір дитини. Труп немовляти направили на експертизу.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 117 КК України (Умисне вбивство матір'ю свої новонародженої дитини).

На смітнику знайшли труп немовляти

На смітнику знайшли труп немовляти

Нацполіція

На смітнику знайшли труп немовляти

На смітнику знайшли труп немовляти

Нацполіція

На смітнику знайшли труп немовляти

На смітнику знайшли труп немовляти

Нацполіція

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Місце
УкраїнаЛуганськ
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