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18 лютого • оновлено в 19:42
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Під Луганськом ліквідували терориста "Привида"

5.3т
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У вівторок, 18 лютого, в селі Березівське Луганської області загинув терорист Антон Коровін.

Про це повідомив у своєму Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"18.02.20 Коровін Антон сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. 14 МСБТерО " Привид"", – написав військовий.

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Під Луганськом ліквідували терориста "Привида"

Під Луганськом ліквідували терориста "Привида"

twitter.com/Shtirlitz53

Посібники окупантів відзначили, що терорист воював на Донбасі з 2014 року. Нещодавно Коровіну виповнилося 34 роки. Загинув він "відбивая атаку" в Луганській області.

Під Луганськом ліквідували терориста "Привидв"

Під Луганськом ліквідували терориста "Привидв"

twitter.com/Shtirlitz53

Як писав OBOZREVATEL раніше, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Луганськ
Тег
терористи "ДНР"
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Е.ба.нутый...
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Ворог повинен бути знищений:або МИ,або Вони.
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