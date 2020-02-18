У вівторок, 18 лютого, в селі Березівське Луганської області загинув терорист Антон Коровін.
Про це повідомив у своєму Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"18.02.20 Коровін Антон сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. 14 МСБТерО " Привид"", – написав військовий.
Під Луганськом ліквідували терориста "Привида"
twitter.com/Shtirlitz53
Посібники окупантів відзначили, що терорист воював на Донбасі з 2014 року. Нещодавно Коровіну виповнилося 34 роки. Загинув він "відбивая атаку" в Луганській області.
Під Луганськом ліквідували терориста "Привидв"
twitter.com/Shtirlitz53
# 200_брігада- Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) February 18, 2020
17.02.20 Коровін Антон сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. 14 МСБТерО "Привид".
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Як писав OBOZREVATEL раніше, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.
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