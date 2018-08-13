"Під крилом" прокуратури: на Полтавщині викрили "підпільний" офіс КПУ

У місті Зіньків Полтавської області активісти викрили приймальню забороненої в Україні Комуністичної партії.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook колишній командир полку "Азов", глава "Терен-Схід" Національного Корпусу Максим Жорін.

"Сьогодні (13 серпня - ред.) активісти "Національного Корпуск Полтава" і "Національних Дружин" відвідали місто Зіньків Полтавської області, щоб навести порядок! Суть в тому, що в приміщенні районного суду, де ще розміщена прокуратура, знайшли два кабінети приймальної комуністичної партії України, яка є забороненою", - написав він.

За його словами, активісти вилучили з кабінетів багато комуністичної символіки, портретів Леніна, комуністичних книг, програм партії тощо.

Жорін пояснив, що в прокуратурі заявили, що знають про приймальню та діяльність Компартії, але "не могли нічого вдіяти".

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