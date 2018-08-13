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"Під крилом" прокуратури: на Полтавщині викрили "підпільний" офіс КПУ

8.9тЧитати новину російською

У місті Зіньків Полтавської області активісти викрили приймальню забороненої в Україні Комуністичної партії.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook колишній командир полку "Азов", глава "Терен-Схід" Національного Корпусу Максим Жорін.

"Сьогодні (13 серпня - ред.) активісти "Національного Корпуск Полтава" і "Національних Дружин" відвідали місто Зіньків Полтавської області, щоб навести порядок! Суть в тому, що в приміщенні районного суду, де ще розміщена прокуратура, знайшли два кабінети приймальної комуністичної партії України, яка є забороненою", - написав він.

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За його словами, активісти вилучили з кабінетів багато комуністичної символіки, портретів Леніна, комуністичних книг, програм партії тощо.

Жорін пояснив, що в прокуратурі заявили, що знають про приймальню та діяльність Компартії, але "не могли нічого вдіяти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до київського офісу КПУ нагрянули силовики з автоматами.

Читайте всі новини по темі "Декомунізація в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Декомунізація в Україні
Місце
Україна
Об'єкт
КПУ
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Пусть нацики выкинут все айфоны и труселя , их делают коммунисты Китая.
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bel serg
bel serg
Иванов Сергей, ДАУН немытый.
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Червоний Данило
Червоний Данило
все там знали и видели, просто и в прокуратуре и райсуде есть старые поцы советских времен и поцы из старой януковской власти! существовали он по принципу - пока не поймают. найти остстки этой пророссийско-коммунистической системы и дать по 10 лет с конфискацией! а весь мусор сжечь потом после судов!
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Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
Ну, логично... Коммунисты в подполье бывают только когда у власти фашисты. В старой Европе - все легально.
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Окнешороп Родип, да когда у власти пуктинисты то тама уся шваль от коммунистов до вафлистов.с чем кацапов и поздравляю.
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