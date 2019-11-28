Під крики "Ганьба!" Суд виніс скандальне рішення щодо ветеранки АТО "Пуми"

У четвер, 28 листопада, Київський апеляційний суд залишив під вартою ветеранку АТО Інну Грищенко з позивним "Пума", яку підозрюють у причетності до замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області, пов'язаного з кримінальним світом.

Суддя стала на бік прокуратури, яка була проти звільнення жінки під цілодобовий домашній арешт, відхиливши клопотання захисту (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Головним аргументом сторони обвинувачення було те, що "Пума" нібито може втекти, оскільки воювала в АТО. Адвокат підозрюваної Масі Найєм вже висловив на своїй сторінці у Facebook обурення з цього приводу.

Суд виніс скандальне рішення щодо ветеранки АТО "Пуми" Факти

Захист Грищенко наполягав, що її затримали незаконно і безпідставно, адже справа розслідується з 2018 року, і за цей час жінка не втекла і не ховалася. Перед затриманням вона не отримувала ніяких повісток.

Крім того, під час затримання і вручення підозри ветеранці поруч не було її адвоката.

Сама "Пума", виступаючи в суді, розповіла, що неодноразово приходила до слідчих, коли справу розслідували ще в Івано-Франківську. За словами жінки, їй ще там планували вручити підозру.

Після оголошення рішення Грищенко заявила, що через неї слідство намагається тиснути на чоловіка, щоб "вибити" зізнання.

Владислав та Інна Грищенки Facebook Інни Грищенко

Раніше ЗМІ писали про те, що Інна Грищенко та її чоловік Владислав нібито фігурують у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Однак поки офіційно їй оголошено підозру тільки у справі замаху на вибух в Івано-Франківській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 листопада працівники МВС нагрянули з обшуками до Інни Грищенко та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі". Також обшуки відбулися у волонтерки "Євдокії Бандерівки".

Пізніше стало відомо, що поліція провела обшук й у відомій піцерії Pizza Veterano, а також за місцем проживання матері співзасновника закладу Дмитра Терещенка.

Засновник кафе Леонід Остальцев пояснив, що дії правоохоронців відбувалися у зв'язку із розслідуванням замаху на вбивство.

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