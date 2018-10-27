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''Під контролем'': у штабі ООС повідомили чудові новини з Донбасу

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Протягом доби 27 жовтня на Донбасі в ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, російсько-окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню. Зафіксовано один випадок застосування зброї, забороненої мінськоми угодами.

"Опорні пункти українських військ на Приазов'ї, поблизу Водяного, обстріляні з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів, ворог вдруге, крім кулеметів, застосував у районі цього населеного пункту ще й гранатомети. Підрозділи, що обороняються, гідно відповідали", - йдеться в повідомленні .

''Під контролем'': у штабі ООС повідомили чудові новини з Донбасу

mediarnbo.org

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Також наголошується, що окупанти "не залишають у спокої воїнів Об'єднаних сил неподалік Пісків і Опитного". Тут противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому районі Донецької області спостерігачі ОБСЄ зафіксували колону російських вантажівок з написами "Гуманітарна допомога".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
14 октября, за прошедшие сутки подразделением ПВО НМ ДНР уничтожен очередной БЛА ВСУ типа квадрокоптер. 15 октября военнослужащими НМ ДНР была обнаружена диверсионно-разведывательная группа ВСУ в количестве шести человек, которая выдвигалась со стороны населённого пункта Авдеевка с позиций 56-й бригады ВСУ в направлении населённого пункта Яковлевка. В результате боестолкновения с ДРГ двое военнослужащих ВСУ погибли, один получил ранения. Потерь со стороны Народной милиции нет. 15 октября в районе населённого пункта Красногоровка в зоне ответственности 28-й механизированной бригады ВСУ вследствие нарушений требований пожарной безопасности при топке печи произошло возгорание блиндажа. В результате детонации находившихся в нём боеприпасов, во время тушения пожара, один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения. 15 октября в населённом пункте Авдеевка в 1 км от линии боевого соприкосновения произошло дорожно-транспортное происшествие. Боевая машина пехоты 56-й бригады осуществила наезд на легковой автомобиль, на котором осуществляли передвижение военнослужащие 92-й бригады ВСУ. В результате происшествия двое военнослужащих ВСУ, двигавшихся на легковом автомобиле, погибли.
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