''Під контролем'': у штабі ООС повідомили чудові новини з Донбасу

Протягом доби 27 жовтня на Донбасі в ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, російсько-окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню. Зафіксовано один випадок застосування зброї, забороненої мінськоми угодами.

"Опорні пункти українських військ на Приазов'ї, поблизу Водяного, обстріляні з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів, ворог вдруге, крім кулеметів, застосував у районі цього населеного пункту ще й гранатомети. Підрозділи, що обороняються, гідно відповідали", - йдеться в повідомленні .

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Також наголошується, що окупанти "не залишають у спокої воїнів Об'єднаних сил неподалік Пісків і Опитного". Тут противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому районі Донецької області спостерігачі ОБСЄ зафіксували колону російських вантажівок з написами "Гуманітарна допомога".