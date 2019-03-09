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Під контролем! Штаб ООС повідомив хороші новини з Донбасу

21.5тЧитати матеріал російською

На війні за незалежність на Донбасі в п'ятницю, 8 березня, не постраждав жоден український військовослужбовець.

Як сказано у зведенні ООС, окупанти порушили режим припинення вогню лише один раз, але без застосування забороненої "Мінськом" зброї.

"Один раз відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, обстрілявши зі стрілецької зброї наш опорний пункт в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в районі населеного пункту Кримське", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що Об'єднані сили надійно контролюють терористів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.

Під контролем! Штаб ООС повідомив хороші новини з Донбасу

Як писав OBOZREVATEL, напередодні українські воїни знищили кулеметну точку "Л/ДНР" в районі Ясинуватської розв'язки. Відео удару показав офіцер ЗСУ.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Нещадим Сергей
Нещадим Сергей
Мокшанские обозные гибридные скоморохи надели свои боевые кокошники и забавно хором возбудились...представляю состояние мониторов за поребриком...
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Приходько Егор
Приходько Егор
убей хохла спаси донбасс
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия прекрасно пердолитросийскую армию на Донбассе! война до полной победы!
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