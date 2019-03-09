Під контролем! Штаб ООС повідомив хороші новини з Донбасу

На війні за незалежність на Донбасі в п'ятницю, 8 березня, не постраждав жоден український військовослужбовець.

Як сказано у зведенні ООС, окупанти порушили режим припинення вогню лише один раз, але без застосування забороненої "Мінськом" зброї.

"Один раз відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, обстрілявши зі стрілецької зброї наш опорний пункт в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в районі населеного пункту Кримське", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що Об'єднані сили надійно контролюють терористів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні українські воїни знищили кулеметну точку "Л/ДНР" в районі Ясинуватської розв'язки. Відео удару показав офіцер ЗСУ.

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