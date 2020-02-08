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9 лютого • оновлено в 03:07
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Під Києвом вітчим убив 2-річного малюка, але вийшов із в'язниці: з'явилися резонансні дані

6.5т
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Історія з убивством 2-річного Діми Дьяченка у Коцюбинському Київської області обросла новими подробицями. Його вітчим Олександр Балакірєв, якого засудили за цей злочин, але потім відпустили з умовно-дострокового, зник.

Про це в своєму Facebook повідомив Павло Тука. За його словами, злочинець відсутій за місцем своєї реєстрації. Його батьки кажуть, що Балакірєв поїхав у Карпати. При цьому чоловік повинен знову постати перед судом.

Йдеться про резонансний злочин 2016 року. Тоді мама 2-річного Діми Д'яченка залишила сина зі своїм цивільним чоловіком, а сама поїхала за старшою дочкою. Коли повернулася, малюк нібито спав. Вранці вона виявила маленького Дмитрика мертвим.

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Олександр Балакірєв на суді так і не визнав свою провину. Хоча на допитах і на слідчому експерименті показував і розповідав, як бив Діму. Також його підозрювали в згвалтуванні дитини, але потім цю статтю зняли через відсутність доказів. Детально про ситуацію можна прочитати тут.

Олександр Балакірєв і загиблий Діма Д'яченка

Олександр Балакірєв і загиблий Діма Д'яченка

Олександр Балакірєв

Олександр Балакірєв

Скандал вибухнув після того, як з'ясувалося, що суд чоловіка відпустив, вважаючи, що він став на шлях виправлення в СІЗО і може бути достроково звільнений. Раніше ж стало відомо, що Київський апеляційний суд призначив засідання на 5 лютого, але Балакірєв у той день не з'явився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проти Балакірєва давала свідчення сестра убитого, якій він обіцяв помститися. У ситуацію втрутилися ветерани АТО, які взяли на себе зобов'язання охороняти дівчинку.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
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Dahman Julia
Dahman Julia
Stav na schlyah vypravlennya????????? Vy eto seryezno????????? On ubil malenkogo rebenka!!!!! On za eto voobsche dolzhen byt poveshen. Chto tam u vas proishidit????????????
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Сергеев Сергей
Сергеев Сергей
"Осужденный за убийство и изнасилование 2-летнего мальчика скрылся от правоохранителей и не пришел на повторный суд."-это как ? У нас , что теперь за убийство домашний арест или подписку о невыезде в виде наказания дают ? Или скоро убийство и изнасилование и вовсе перестанут считаться уголовными преступлениями , а будут квалифицироваться ,как незначительное административное правонарушение за которое в самом " тяжелом" случае выпишут штраф , а при наличии денег и хорошего адвоката проведут профилактическую беседу и отпустят с миром . Куда катится эта страна ?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Путин,прекрати !!!!
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