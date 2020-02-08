Під Києвом вітчим убив 2-річного малюка, але вийшов із в'язниці: з'явилися резонансні дані

Історія з убивством 2-річного Діми Дьяченка у Коцюбинському Київської області обросла новими подробицями. Його вітчим Олександр Балакірєв, якого засудили за цей злочин, але потім відпустили з умовно-дострокового, зник.

Про це в своєму Facebook повідомив Павло Тука. За його словами, злочинець відсутій за місцем своєї реєстрації. Його батьки кажуть, що Балакірєв поїхав у Карпати. При цьому чоловік повинен знову постати перед судом.

Йдеться про резонансний злочин 2016 року. Тоді мама 2-річного Діми Д'яченка залишила сина зі своїм цивільним чоловіком, а сама поїхала за старшою дочкою. Коли повернулася, малюк нібито спав. Вранці вона виявила маленького Дмитрика мертвим.

Олександр Балакірєв на суді так і не визнав свою провину. Хоча на допитах і на слідчому експерименті показував і розповідав, як бив Діму. Також його підозрювали в згвалтуванні дитини, але потім цю статтю зняли через відсутність доказів. Детально про ситуацію можна прочитати тут.

Олександр Балакірєв і загиблий Діма Д'яченка

Олександр Балакірєв

Скандал вибухнув після того, як з'ясувалося, що суд чоловіка відпустив, вважаючи, що він став на шлях виправлення в СІЗО і може бути достроково звільнений. Раніше ж стало відомо, що Київський апеляційний суд призначив засідання на 5 лютого, але Балакірєв у той день не з'явився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проти Балакірєва давала свідчення сестра убитого, якій він обіцяв помститися. У ситуацію втрутилися ветерани АТО, які взяли на себе зобов'язання охороняти дівчинку.

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