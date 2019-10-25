Під Києвом прямо на вулиці викрали чоловіка: момент потрапив на відео

У селі Софіївській Борщагівці під Києвом група осіб викрала чоловіка, силою затягнувши в автомобіль.

Інцидент трапився в п'ятницю, 25 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Чоловіка затягли в Volkswagen Transporter і відвезли в невідомому напрямку. У поліцію звернувся очевидець подій.

Під Києвом прямо на вулиці викрали чоловіка Скріншот з відео

Із метою розшуку і затримання викрадачів на території Києво-Святошинського району та сусідніх регіонів області була введена спеціальна поліцейська операція "Перехоплення".

Незабаром за кермом вказаного автомобіля був затриманий один із викрадачів – 27-річний чоловік. У нього вилучили зброю.

Під Києвом прямо на вулиці викрали чоловіка Нацполіція

Під Києвом прямо на вулиці викрали чоловіка Нацполіція

Як з'ясувалося, нападники до свого злочину готувалися ретельно, детально продумали кожен крок, діяли чітко за узгодженим планом. Напередодні викрали держномери з автомобіля, прикріпили їх на свій автомобіль. Чоловікові, якого викрали, представилися працівниками СБУ і поліцейськими.

Постраждалим виявився 30-річний житель Києва. Погрожуючи йому пістолетом, нападники забрали 2500 гривень. Продовжуючи наносити йому побої, змусили написати боргову записку на суму 90 000 доларів США, після чого відпустили.

Незабаром був затриманий ще один із викрадачів – 31-річний раніше судимий киянин.

Під Києвом прямо на вулиці викрали чоловіка Нацполіція

За цими фактами відкрито низку кримінальних проваджень: за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч. 2 ст. 187 (розбій) та за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Двом фігурантам оголошено про підозру і судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в смт Коцюбинське під Києвом викрали маленьку дитину. За підозрою в скоєнні злочину затримали учасницю АТО на Донбасі. Її відправили під нічний домашній арешт.

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