У будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, 21 лютого сталося самогубство.

Як повідомляє УНН із посиланням на свої джерела, чоловік застрелився з пістолета Jericho, зареєстрованого на Кожару.

Чоловік застрелився з пістолета, зареєстрованого на Кожару

Інцидент стався в п'ятницю, 21 лютого, близько 22:00. За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Загиблого звуть Сергій Старицький, 1963 року народження, директор ТОВ "Спорт медіа проект".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 листопада 2019 року було знайдено мертвим депутата Кременчуцької міської ради від партії УКРОП Андрія Гаврилова. Чоловіка виявили застреленим у власному автомобілі.

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