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Під Києвом трапилася смертельна ДТП з Mercedes: фото 18+

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У неділю, 4 серпня, близько 22.30 в Боярці Київської області трапилася ДТП з летальним результатом.

Про це повідомив Telegram-канал Київ Оперативний, зазначивши, що зіткнулися автомобілі Mercedes і Chevrolet Aveo.

Попередньо повідомлялося, що водій Mercedes виїжджав із другорядної дороги і не поступився Aveo. Але за інформацією свідка, автомобіль Mercedes стояв на світлофорі і в нього на великій швидкості в'їхав Chevrolet. Водія Chevrolet врятувати не вдалося.

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ДТП в Боярці

ДТП в Боярці

Telegram Київ Оперативний

ДТП в Боярці

ДТП в Боярці

Telegram Київ Оперативний

ДТП в Боярці

ДТП в Боярці

Telegram Київ Оперативний

ДТП в Боярці

ДТП в Боярці

Telegram Київ Оперативний

ДТП в Боярці

ДТП в Боярці

Telegram Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 серпня в Херсоні автомобіль "Фольксваген Туарег" збив двох підлітків на пішохідному переході. Їх доставили в лікарню. З'ясувалося, що за кермом перебувала дружина директора заводу "Новий стиль" і магазину "Дверний двір" Олега Шапошникова Яна.

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Тег
ДТП
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АлИБАБАЕВИЧ АБДУРАХМАН
АлИБАБАЕВИЧ АБДУРАХМАН
БЫСТРО НАЙШОВСЯ СВИДОК.
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