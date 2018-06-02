Під Києвом спіймали п'яного водія швидкої допомоги

У Вишневому Київської області співробітники поліції затримали на стадіоні п'яного водія автомобіля "швидкої допомоги".

Під час охорони порядку бійці Департаменту охорони помітили неадекватну поведінку водія "швидкої", повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.

Київ Оперативний

Коли силовики пішли в сторону медичного автомобіля, водій безуспішно спробував поїхати.

Київ Оперативний

"Спочатку, він збив стовпчики, мало не зачепив людей (пощастило, що вчасно встигли відскочити), після чого був зупинений. З криками і матами кинувся в бійку і був затриманий до приїзду поліції", - йдеться в повідомленні.

Київ Оперативний

Київ Оперативний

Було встановлено, що водій "швидкої" знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння. Крім того, він розбив службовий автомобіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві орудують шахраї, які приїжджають на авто, схожому на машину "швидкої допомоги".