Під Києвом спалили будинок Гонтаревої

Під Києвом у селищі Гореничі в ніч на 17 вересня спалили будинок ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої.

Про це сама Гонтарева повідомила виданню "Новое время". Вона розповіла, що невідомі перекинули пляшку із запальною сумішшю через паркан.

Будинок Гонтаревої вигорів повністю, його не вдалося навіть згасити пожежникам.

"Шановні колеги, щойно наш будинок під Києвом у селищі Гореничі спалили. Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити. Це вже повне й остаточне свавілля! Я не знаю, куди мені звертатися, терор триває!" – заявила вона "Інтерфакс-Україна".

Пізніше в мережі з'явилося відео палаючого будинку Гонтаревої.

Будинок Гонтаревої спалили РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва спалили автомобіль невістки Гонтаревої. Надзвичайна подія трапилася в ніч на 5 вересня.

До цього, в серпні, Гонтареву збило авто в Лондоні. У неї діагностували переломи кісток стопи.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся