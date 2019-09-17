Головна Новини
17 вересня • оновлено в 08:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Під Києвом спалили будинок Гонтаревої

25.1т Читати матеріал російською

Під Києвом у селищі Гореничі в ніч на 17 вересня спалили будинок ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої.

Про це сама Гонтарева повідомила виданню "Новое время". Вона розповіла, що невідомі перекинули пляшку із запальною сумішшю через паркан.

Новини
"Зламали ломом двері": до Гонтаревої нагрянули з обшуками

Будинок Гонтаревої вигорів повністю, його не вдалося навіть згасити пожежникам.

"Шановні колеги, щойно наш будинок під Києвом у селищі Гореничі спалили. Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити. Це вже повне й остаточне свавілля! Я не знаю, куди мені звертатися, терор триває!" – заявила вона "Інтерфакс-Україна".

Пізніше в мережі з'явилося відео палаючого будинку Гонтаревої.

Будинок Гонтаревої спалили

Будинок Гонтаревої спалили

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва спалили автомобіль невістки Гонтаревої. Надзвичайна подія трапилася в ніч на 5 вересня.

До цього, в серпні, Гонтареву збило авто в Лондоні. У неї діагностували переломи кісток стопи.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
67
28
Смішно
14
Цікаво
42
Сумно
12
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Руденко Вован
Руденко Вован
Новая власть это сплав гопников и терпил=мерзость.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
А что ты скулишь???? - и ты в том числе создавала это государство заднеприводных так что не скули ссучка...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Тётка готовит себе политическое убежище в Великобритании.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel