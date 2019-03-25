Під Києвом секретарем виборчої комісії призначили мертву людину

У Вишгороді Київської області секретарем виборчої комісії призначили людину, яка померла в 2017 році.

Інцидент трапився в 96 виборчому окрузі на дільниці №320348. Про це повідомляється на сайті громадянської мережі "ОПОРА".

"Секретарем ДВК №320348 був призначений Прокопенко Сергій Володимирович від кандидата в президенти Миколи Габера. Однак після перевірки з'ясувалося, що включений до складу ДВК №320348 Сергій Прокопенко помер 1,5 роки тому", – заявили в "ОПОРІ".

Громадянська мережа "ОПОРА"

Родичі чоловіка надали на підтвердження свідоцтво про смерть.

Примітно, що раніше померлий мав досвід роботи на виборах, а з кандидатом у президенти Миколою Габером був знайомий ще з 1996 року.

Громадянська мережа "ОПОРА"

"У світлі отриманої інформації поліція повинна ретельно перевірити вірогідність підробки документів, оскільки інші логічні пояснення того, як людина, яка загинула два роки тому, могла особисто підписати заяву на згоду бути членом ДВК, просто відсутні. Крім того, необхідна ретельна перевірка всіх подань на членів ДВК, які отримала ОВК 96-го ВО. Адже підробка виборчої документації є кримінальним правопорушенням, за яке передбачена відповідальність ч. 158 Кримінального кодексу України", - зазначив координатор спостереження громадянської мережі "Опора" в Київській області Олексій Рєпік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна поліція України встановила чотири найбільш поширені схеми підкупу виборців на майбутніх виборах президента.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал