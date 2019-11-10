Розбила 6 машин: під Києвом п'яна дівчина влаштувала масштабну ДТП. Фото

У місті Боярка під Києвом сталася масштабна ДТП. Дівчина за кермом джипа Ford протаранила шість припаркованих автомобілів.
Про це повідомляється на сторінці спільноти dtp.kiev.ua в Instagram. При цьому, за словами очевидців, винуватиця події була в стані сильного алкогольного сп'яніння.
Аварія трапилася на вулиці Хрещатик 88, поблизу райвідділку поліції. Деталі того, що сталося, мають з'ясувати поліцейські.
Фото з місця ДТП
instagram.com/dtp.kiev.ua
Фото з місця ДТП
instagram.com/dtp.kiev.ua
Фото з місця ДТП
instagram.com/dtp.kiev.ua
Фото з місця ДТП
instagram.com/dtp.kiev.ua
Фото з місця ДТП
instagram.com/dtp.kiev.ua
Фото з місця ДТП
instagram.com/dtp.kiev.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві дівчина-водій за півгодини потрапила відразу в дві аварії. Вона пояснила це тим, що нібито тільки в той день отримала водійські права.
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