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10 листопада • оновлено в 21:06
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/ Розслідування

Розбила 6 машин: під Києвом п'яна дівчина влаштувала масштабну ДТП. Фото

5.9т Читати матеріал російською

У місті Боярка під Києвом сталася масштабна ДТП. Дівчина за кермом джипа Ford протаранила шість припаркованих автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці спільноти dtp.kiev.ua в Instagram. При цьому, за словами очевидців, винуватиця події була в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Аварія трапилася на вулиці Хрещатик 88, поблизу райвідділку поліції. Деталі того, що сталося, мають з'ясувати поліцейські.

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Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

instagram.com/dtp.kiev.ua

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

instagram.com/dtp.kiev.ua

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

instagram.com/dtp.kiev.ua

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

instagram.com/dtp.kiev.ua

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

instagram.com/dtp.kiev.ua

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

instagram.com/dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві дівчина-водій за півгодини потрапила відразу в дві аварії. Вона пояснила це тим, що нібито тільки в той день отримала водійські права.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП фотографии
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