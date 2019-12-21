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21 грудня • оновлено в 21:28
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Знайшли напівживу в лісі: під Києвом чоловік побив роботодавицю та викрав авто. Фото негідника

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У суботу, 21 грудня, в Макарівському районі під Києвом, біля села Мотижин, мисливці знайшли тяжко побиту жінку, над якою познущався її колишній робітник.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції У Київській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Правоохоронцям вдалося відновити хронологію подій: 45-річна киянка приїхала в дачний будинок на Макарівщині і ввечері планувала повертатися додому. Чоловік, який працював у них раніше на будівництві, попросився у жінки поїсти і підвезти його до столиці. Господиня пригостила його і погодилася підкинути.

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Під Києвом чоловік побив роботодавицю та викрав авто

Під Києвом чоловік побив роботодавицю та викрав авто

Нацполіція

Як тільки вони сіли в автомобіль, чоловік накинувся на жінку, жорстоко побив і напівживу викинув у лісі. Після чого сів за кермо "Акура" і зник у невідомому напрямку.

Для пошуків злочинця правоохоронці ввели оперативний план "Перехоплення". Нападника затримали на одній із сільських доріг області. Після того, як поліцейські попередили про можливе застосування зброї, чоловік зупинив машину.

За фактом злочину порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Під Києвом чоловік побив роботодавицю та викрав авто

Під Києвом чоловік побив роботодавицю та викрав авто

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві невідомий жорстоко побив 63-річну жінку.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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