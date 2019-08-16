Під Києвом напали на нардепа: з'явилися фото та відео з місця НП

У п'ятницю, 16 серпня, в Київській області в Гостомелі вчинили напад на народного депутата України Віталія Купрія.

Як повідомляє прес-служба поліції Київщини, політику забризкали обличчя сльозогінним газом та облили екскрементами.

"Близько 10:00 двоє невідомих напали на народного депутата. Забризкали чоловікові обличчя сльозогінним газом "Терен-4" і облили йому одяг рідиною з різким неприємним запахом, схожим на екскременти", – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що після нападу зловмисники зникли на автомобілі "Опель" сірого кольору, іноземної реєстрації. Для їх затримання на території Київської області та столиці введено операцію "Перехоплення".

Нагадаємо, що нардеп Купрій ще в квітні 2019 року заявив, що у Верховній Раді буде зареєстровано міжфракційне об'єднання "За наступного президента України Володимира Зеленського".

Розшукуваний автомобіль Поліція Київської області

Напад на нардепа Купрія Facebook \ Віталій Купрій

Напад на нардепа Купрія Facebook \ Віталій Купрій

Напад на нардепа Купрія Facebook \ Віталій Купрій

Напад на нардепа Купрія Facebook \ Віталій Купрій

Напад на нардепа Купрія Facebook \ Віталій Купрій

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом в одному з сіл Обухівського району група невідомих скоїла розбійний напад на будинок народного депутата.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся