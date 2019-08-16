Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Під Києвом напали на нардепа: з'явилися фото та відео з місця НП

28.3т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 16 серпня, в Київській області в Гостомелі вчинили напад на народного депутата України Віталія Купрія.

Як повідомляє прес-служба поліції Київщини, політику забризкали обличчя сльозогінним газом та облили екскрементами.

"Близько 10:00 двоє невідомих напали на народного депутата. Забризкали чоловікові обличчя сльозогінним газом "Терен-4" і облили йому одяг рідиною з різким неприємним запахом, схожим на екскременти", – йдеться в повідомленні.

Новини
Бив ножем у обличчя: під Києвом пасажир напав на таксиста. Фото та відео 18+

У поліції зазначили, що після нападу зловмисники зникли на автомобілі "Опель" сірого кольору, іноземної реєстрації. Для їх затримання на території Київської області та столиці введено операцію "Перехоплення".

Нагадаємо, що нардеп Купрій ще в квітні 2019 року заявив, що у Верховній Раді буде зареєстровано міжфракційне об'єднання "За наступного президента України Володимира Зеленського".

Розшукуваний автомобіль

Розшукуваний автомобіль

Поліція Київської області

Напад на нардепа Купрія

Напад на нардепа Купрія

Facebook \ Віталій Купрій

Напад на нардепа Купрія

Напад на нардепа Купрія

Facebook \ Віталій Купрій

Напад на нардепа Купрія

Напад на нардепа Купрія

Facebook \ Віталій Купрій

Напад на нардепа Купрія

Напад на нардепа Купрія

Facebook \ Віталій Купрій

Напад на нардепа Купрія

Напад на нардепа Купрія

Facebook \ Віталій Купрій

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом в одному з сіл Обухівського району група невідомих скоїла розбійний напад на будинок народного депутата.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
поліція Національна поліція України
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
15
30
Смішно
14
Цікаво
4
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Депутата восьмого чи дев'ятого скликання??
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Філіппов Данило
Філіппов Данило
І знов ні про,що!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Захаров Антон
Захаров Антон
Неуважение к власти
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...