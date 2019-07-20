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Під Києвом машина в'їхала в натовп: троє загиблих

7.7т Читати матеріал російською

Ввечері п'ятниці, 19 липня, поблизу с. Віта Поштова у Київській області, на автодорозі Київ – Одеса трапилася ДТП, внаслідок чого загинули 3 людини.

Як повідомляє пресслужба ГУ НП в Київській області, водій, 20-річний житель м. Васильків, здійснюючи обгін, допустив наїзд на пішоходів.

"Внаслідок ДТП, пішоходи – 2 жінки та чоловік, від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події. Потерпілі - місцеві жителі", – йдеться у повідомленні.

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ДТП на Київщині

ДТП на Київщині

ГУ НП у Київській області

Повідомляється також, що пішоходи переходили проїжджу частину у невстановленому місці, а водій у момент ДТП був тверезий. Він був затриманий і дає свідчення слідчим. На місці події працюють поліцейські.

Як повідомляє пресслужба, у зв'язку з подією відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту" Кримінального кодексу України. Згідно з нею, водієві загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 18 липня у Миколаївській області в ДТП загинула сім'я з двома дітьми. Легковий автомобіль, у якому перебували люди, лоб у лоб зіткнувся з автобусом.

  • У Долинському районі Івано-Франківської області п'яний депутат сільради врізався у легковик, у якому була сім'я з дітьми. У результаті загинули двоє хлопчиків 3 і 5 років.

  • У Харківській області легковий автомобіль влетів у відбійник – загинула одна з 9-річних дівчаток-двійнят.

  • У Закарпатській області адвокат на позашляховику насмерть збив 11-річну дівчинку. Як потім з'ясувалося, водій був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

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Тег
ДТП
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Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
...пешеходы переходили проезжую часть в неустановленном месте, а водитель в момент ДТП был трезв... Но при этом водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы - это как??? Нарушает один, а накажут невиновного???
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