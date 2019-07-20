Під Києвом машина в'їхала в натовп: троє загиблих

Ввечері п'ятниці, 19 липня, поблизу с. Віта Поштова у Київській області, на автодорозі Київ – Одеса трапилася ДТП, внаслідок чого загинули 3 людини.

Як повідомляє пресслужба ГУ НП в Київській області, водій, 20-річний житель м. Васильків, здійснюючи обгін, допустив наїзд на пішоходів.

"Внаслідок ДТП, пішоходи – 2 жінки та чоловік, від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події. Потерпілі - місцеві жителі", – йдеться у повідомленні.

ДТП на Київщині ГУ НП у Київській області

Повідомляється також, що пішоходи переходили проїжджу частину у невстановленому місці, а водій у момент ДТП був тверезий. Він був затриманий і дає свідчення слідчим. На місці події працюють поліцейські.

Як повідомляє пресслужба, у зв'язку з подією відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту" Кримінального кодексу України. Згідно з нею, водієві загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання обрання міри запобіжного заходу.

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