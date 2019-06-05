Під Києвом копи вбили дитину: як все було в деталях

5-річному Кирилу, який помер після вистрілила в голову поліцейським у Переяславі-Хмельницькому, не проводили рентген-діагностику в лікарні протягом 6 годин.

Відповідно, весь цей час про кульове поранення дитини відомо не було. Про це повідомив голова Нацполіції України Сергій Князєв під час засідання Комітету ВР із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з розслідування вбивства хлопчика працівниками поліції, передає УНН.

За словами Князєва, встановлена під час розслідування хронологія дій або бездіяльності співробітників поліції виглядає наступним чином:

Убита дитина та підозрювані поліцейські Колаж

31 травня о 16:55 у поліцію надійшло повідомлення з лікарні, що до медиків доставили травмовану дитину. Поліція прибула в лікарню і допитала ще одного лікаря. За попередніми даними було встановлено, що хлопчик впав і отримав травму, про точні обставини ніхто повідомити не міг.

Місце передбачуваного падіння поліція оглянула та склала протокол.

Тільки о 22:30 було зроблено рентген-дослідження, і рентгенолог повідомив, що в голові 5-річного хлопчика знаходиться чужорідне тіло, а також стало відомо, що в черепі є вхідний отвір.

Офіцер поліції Медуниця, який знаходився на місці, зрозумів, що у хлопчика є ймовірне кульове поранення. Він подзвонив у відділ поліції і підняв його по тривозі.

Правоохоронці виїхали на місце злочину, зібрали додаткові свідчення свідків і почали розширений огляд території. Біля місця "падіння" дитини були виявлені скляні пляшки.

Пізніше під час огляду території, де знаходилися ті пляшки, на порозі будинку були виявлені дві гільзи. Було встановлено, що будинок належить дружині майбутнього підозрюваного поліцейського.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Було прийнято рішення разом із місцевим прокурором проводити невідкладні обшуки.

1 червня близько 4:00 були встановлені двоє підозрюваних поліцейських і доставлені у відділ поліції.

Приблизно о 6:00 зібрався склад як місцевої поліції, так і представники МВС, було повідомлено про подію в територіальний підрозділ Державного бюро розслідувань.

Близько 11:00 ранку офіційно прибув представник ДБР, який прийняв рішення вивчити матеріал. О 12:00 від лікарів надійшла інформація про пошкодження 5-річного Кирила.

О 13:30 була встановлена підслідність цього кримінального провадження ДБР, поліція виконувала його завдання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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