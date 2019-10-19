Під Києвом конвоїри влаштували банкет для членів ОЗГ

У Київській області четверо співробітників конвойної служби займалися організацією незаконного відпочинку членам організованої злочинної групи, яких звинувачували в тяжких злочинах.

Про це в Facebook написав глава поліції Київської області, полковник Андрій Небитов. За його словами, те, що відбувається стало "ганьбою для поліції" (для того, щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

facebook.com

"Прикро, але визнаю, що це мої колеги. З ними ми носимо одну уніформу і давали однакову присягу українському народу. Під час служби в правоохоронних органах поліцейський повинен боротися зі злочинністю, викривати і затримувати злочинців, створювати "незручності" криміналітету. Це вічна боротьба протилежностей. Але є "перевертні", і навіть не злочинці в "погонах", а ... "прислуга". Противно... Ганьба таким "поліцейським", – зазначив глава відомства.

За даними поліції, організовані конвоїрами застілля проводилися в будівлі одного з міськрайонних судів Київської області. Конвоїри організовували застілля, до яких іноді приєднувалися самі. Арештантам вони дозволяли користуватися мобільними телефонами, вживати алкоголь і наркотики.

Під час затримання в підвальному приміщенні суду правоохоронці виявили п'ятьох підсудних, п'ятьох сторонніх і чотирьох поліцейських. У одного з "гостей" вилучили предмет, схожий на пістолет (ймовірно, травматичний), шприци та мобільні телефони.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Києві погорів на хабарі заступника голови патрульної поліції Борисполя.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал