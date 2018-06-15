Під Києвом бізнесмен влаштував сусідам персональне "пекло"

Сьогодні під Києвом розгорнулося інтенсивне будівництво. Багатоквартирні будинки ростуть, як гриби після дощу - нерідко з кричущим порушенням законодавства. Прикладом чергового будівельного свавілля є конфліктна ситуація в Бучі Київської області, де підприємець намагається втиснути багатоквартирний будинок (таунхаус) у приватному секторі.

Детальніше - в публікації OBOZREVATEL .

Будівництво таунхауса в розпалі

Жителька Бучі продала ділянку з невеликим будиночком і прибудовою на вулиці Києво-Мироцькій, 47а одному підприємцю. Спочатку бізнесмен охоче виходив на контакт з сусідами, розповідав, що планує будівництво на продаж, при цьому запевняв, що порушень закону не буде, а будинок буде звичайним. Але незабаром люди побачили, що на ділянці площею 22 сотки розгортається грандіозне будівництво двоповерхового таунхауса на 11 під'їздів, а сам бізнесмен зустрічей з людьми почав уникати.

"Ми зрозуміли, що якщо не вживемо заходів, під нашими вікнами виросте багатоквартирний будинок. Але, вибачте, тут можлива тільки садибна забудова, тут заборонено будівництво багатоквартирних будинків!", - обурюються люди.

Щоб зупинити будівельну сваволю, місцеві жителі почали засипати запитами державні інстанції з проханням про допомогу.

Будівництво таунхауса

Побоювання місцевих жителів - не примха, а справедлива вимога дотримання законодавства, а також правил добросусідства.

У Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно зазначено, що дві ділянки на вул. Києво-Мироцька, 47а призначені для будівництва житлового будинку (господарських будівель) та ведення особистого сільського господарства.

Держреєстр майнових прав на нерухоме майно

У ст. 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" зазначається, що забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта. Одна з вимог - забудова житлових будинків не повинна бути більше 300 м кв.

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

А тепер про те, що "хімічить" підприємець. За зверненням місцевих жителів відділ державного архітектурно-будівельного контролю Бучанської міської ради провів обстеження будівництва на вул. Києво-Мироцька. Було встановлено, що ведуться роботи зі зведення будівлі "невстановленого призначення розміром 68 на 8 метрів". Проста арифметика вказує на те, що площа будинку майже вдвічі перевищує норму.

Мало того, за даними перевіряльників будівельні роботи виконуються без належно затвердженої документації, що є порушенням ст. 5 Закону України "Про основи містобудування", ст. 31 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" та ст. 9 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності".

Фахівці держархбудконтролю зробили припис - зупинити будівельні роботи. Також перевіряльники зажадали усунути порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і державних стандартів і правил. Результат? Нульовий... Будівельні роботи на вул. Києво-Мироцька, 47а продовжилися.

Будівництво таунхауса в розпалі

Хто зводить будинок? За даними того ж держархбудконтролю, замовником будівництва є 33-річний житель Бучі Дмитро Грищук. З відкритих джерел відомо, що Грищук донедавна був директором і засновником ТОВ "Енерджі лайн", а нині - директор ПП "Регіон Енерго-Імпульс". Дана компанія співпрацює з комунальними підприємствами, які входять до сфери керування Бучанської міськради.

Так, 13 грудня минулого року "Регіон Енерго-Імпульс" виграло тендер на прокладання ліній електропередач, замовником якого було КП "Бучанське управління житлово-комунального господарства" Бучанської міськради.

Місцеві жителі у коментарі OBOZREVATEL висловили припущення, що Грищук має "кришу" серед місцевої влади, тому розгорнув цинічне будівництво таунхауса.

Втім, є всі підстави вважати, що будівництво скандального будинку буде зупинене. Бучанська міська рада поінформувала про порушення, що мають всі ознаки кримінального правопорушення, Ірпінський відділ ГУ Нацполіції у Київській області. Також заяву в поліцію і прокуратуру написали місцеві жителі.

Люди розраховують на допомогу влади, інакше ситуація ризикує перейти в радикальну площину. Чи вдадуться правоохоронці до передбачених законодавством заходів - скоро дізнаємося.

OBOZREVATEL слідкуватиме за розвитком подій.