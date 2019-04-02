Під Херсоном викрили жебрака "без ніг", який зцілився за секунду

У Білозерці (Херсонська область) чоловік просив милостиню біля супермаркету, видаючи себе за інваліда.

Як сказано в сюжеті ТСН, 33-річний чоловік, нібито без ноги, жебракував у місцевого магазину. Гроші він збирав на протез.

Однак містяни швидко викрили шахрая, про якого часто повідомлялося в соціальних мережах. Коли люди підійшли ближче до афериста, що побачили, що він ногу просто підтискає.

Брехуна змусили встати з коляски, а чудесне "зцілення" за секунду знімали на відео. Чоловік пояснив, що на шахрайство пішов, тому що хотів заробити. Заради цього приїхав з Києва. Просив пробачення, а після виховної бесіди перехожі його відпустили, але на наступний день його знову побачили в інвалідному візку вже в іншому райцентрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в метро Харкова накинулися на відому жебрака.

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