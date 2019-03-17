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Під Харковом знайшли труп по-звірячому вбитого бійця ЗСУ

1.8тЧитати матеріал російською

У Чугуєві Харківської області жорстоко вбили військовослужбовця контрактної служби Збройних сил України.

Тіло солдата 1992 року народження зі слідами насильницької смерті знайшли в лісосмузі поблизу військової частини, в якій він служив, передає УНН із посиланням на правоохоронців.

Відзначається, що на тілі військового виявили множинні колото-різані рани. За попередньою інформацією, смерть бійця настала більше місяця тому.

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"Перерізали горло під наркотиками": як товариші по службі вбили військового на Харківщині

ЗСУ

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 КК (умисне вбивство). Обставини і коло підозрюваних встановлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 липня на території військової частини в Лозовій на Харківщині знайшли тіло контрактника, який проходив службу в батальйоні "Донбас Україна". Йому перерізали горло.

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Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Пигин Макс
Пигин Макс
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