Під Харковом розбився літак. ЗМІ повідомляють про 5 загиблих курсантів. Перші відео

У п'ятницю, 25 вересня, в Чугуєві Харківської сталася авіакатастрофа – впав літак.

Видання "Депо" з посиланням на джерело пише, що під час навчальних польотів впав літак АН-26. На борту були курсанти Харківського університету Повітряних Сил, які здійснювали навчальний політ.

"Він далеко від аеродрому, біля траси (Ростовська траса – Ред.)", – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними загинуло п'ятеро осіб.

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