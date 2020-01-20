Збив на швидкості і втік: під Харковом шукають водія, який влаштував смертельну ДТП

У понеділок, 20 січня, під Харковом водій збив на смерть двох чоловіків і втік із місця злочину.

Тіла загиблих із характерними для ДТП тілесними ушкодженнями були виявлені близько 7:30 на узбіччі автодороги "Дергачі – Козача Лопань", передає пресслужба регіональної поліції (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За попередніми даними, наїзд скоїв транспортний засіб під керуванням невстановленого водія, який рухався по автодорозі з боку селища Козача Лопань у напрямку міста Дергачі. Правоохоронці зайнялися розшуком винуватця.

Під Харковом водій влаштував смертельну ДТП і втік Нацполіція

За даним фактом слідчі СУ ГУНП у Харківській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Під Харковом водій влаштував смертельну ДТП і втік Нацполіція

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

У поліції повідомили, що правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП, вживаються заходи щодо встановлення осіб загиблих і зловмисника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Черкаси сколихнула жахлива аварія, в результаті якої загинув директор місцевої школи №19 Юрій Лункін. Увечері 14 січня, коли чоловік переходив дорогу біля навчального закладу, його не помітив водій позашляховика. Травми виявилися несумісними з життям.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал