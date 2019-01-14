Під Харковом трапилася масштабна ДТП: багато загиблих

Під Харковом трапилася масштабна ДТП з легковим авто і мікроавтобусом. Унаслідок аварії загинуло 4 особи. За попередніми даними, дітей серед жертв немає.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції в Харківській області, аварія сталася 14 січня близько 8 ранку.

"ДТП за участю мікроавтобуса і легкового Hyndai відбулася на дорозі біля міста Чугуїв", – уточнили правоохоронці.

Місце аварії Національна поліція в Харківській області

Прибулі на місце співробітники поліції оглядають місце ДТП і встановлюють деталі події.

Місце аварії Національна поліція в Харківській області

Місце аварії Національна поліція в Харківській області

Чугуїв на мапі Google

Як писав OBOZREVATEL, у грудні під Києвом на трасі поблизу смт Залісся відбулася смертельна ДТП за участю легкового авто і вантажівки. В результаті зіткнення загинуло троє осіб, ще двоє були травмовані.

У поліції пояснили, що водій легкового Opel з чотирма пасажирами в салоні не впорався з керуванням на слизькій дорозі і в'їхав у вантажівку, водій якого зупинився для допомоги іншому автомобілісту.

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