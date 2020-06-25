Під Харковом сталася аварія за колоною військових автомобілів: є постраждалі

Кирило Лютий Розслідування 21:43, 25.06.2020 Оновлено: 21:53, 25.06.2020

У Харківському районі біля села Хроли на кільцевій дорозі сталася аварія за участю військових автомобілів. Постраждали двоє людей.

Як повідомила пресслужба обласної поліції на офіційному сайті, ДТП сталася в четвер, 25 червня, близько 15:40.

"На вказаній автодорозі рухалися колоною три нових військових автомобілі "Новатор" без номерних знаків. Останній у колоні транспортний засіб не втримав безпечну дистанцію та скоїв зіткнення з автомобілем, який їхав попереду, а другий автомобіль, зі свого боку, зіткнувся з автомобілем, який рухався першим у колоні.

Крім того, 33-річний водій останнього військового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Golf", – йдеться у повідомленні.

Під Харковом сталася аварія з колоною військових автомобілів. Джерело фото – сайт ГУ Нацполіції в Харківській області.
Під Харковом сталася аварія з колоною військових автомобілів. Джерело фото – сайт ГУ Нацполіції в Харківській області.

Постраждали 19-річний водій і 20-річний пасажир мікроавтобуса. Їх доставили в Харківську лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталося зіткнення вантажівки і мікроавтобуса. Серед загиблих є дитина.

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