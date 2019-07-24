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Під Харковом розбився командир ЗСУ: подробиці трагедії

16.7т Читати матеріал російською

Увечері 23 липня в Харківській області в результаті ДТП загинув командир батареї 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Олександр Андрієнко.

Про це повідомив у Facebook боєць 10-й ОГШБР ЗСУ Гліб Бабіч. Він також поділився пам'ятним відео.

"О 23:45 в автокатастрофі загинув наш друг, побратим і комбат Олександр Андрієнко. Йому було 34 роки", – написав боєць.

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Під Харковом розбився командир ЗСУ

Під Харковом розбився командир ЗСУ

Politeka.net

Крім Андрієнка, в машині їхали також його дружина, дочка і брат, які залишилися живі. Відзначається, що військовий знаходився у відпустці, коли трапилася аварія. У командира залишилися троє маленьких дітей.

"Для побратимів, друзів і тих добрих людей, хто захоче допомогти родині – нижче рахунок дружини Сашка. Гроші їм будуть дуже потрібні. І зараз і потім. Тому що залишилося троє дітей. І молодшому, Іванку, немає ще року. І якось доведеться жити далі. Вікторія Афанасьєва 5167 4901 3921 0539 Ощадбанк", – залишив Бабіч реквізити для матеріальної допомоги.

Він додав, що прощання з Андрієнком пройде 26 липня об 11:00 в Харкові по вул. Кричевського, 41.

Під Харковом розбився командир ЗСУ: подробиці трагедії

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Вознесенську Миколаївської області в результаті вибуху в житловому будинку загинув військовий.

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Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Карма чувака настигла, не первый случай.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Чорный Сашко, -ты пра падводников на лашарике...?
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Был в отпуске во время "великой войны за независимость"? А ещё командир. А мог бы "прикрыть" побратимов от взрыва противопехотной мины (это не моя фантазия, так пишет обоз) и я думаю дети че-то получил от государства и побратимов.
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Livesey David
Livesey David
Молодец какой, избежал позорного суда, самоубился.
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