Під Харковом розбився командир ЗСУ: подробиці трагедії

Увечері 23 липня в Харківській області в результаті ДТП загинув командир батареї 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Олександр Андрієнко.

Про це повідомив у Facebook боєць 10-й ОГШБР ЗСУ Гліб Бабіч. Він також поділився пам'ятним відео.

"О 23:45 в автокатастрофі загинув наш друг, побратим і комбат Олександр Андрієнко. Йому було 34 роки", – написав боєць.

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Крім Андрієнка, в машині їхали також його дружина, дочка і брат, які залишилися живі. Відзначається, що військовий знаходився у відпустці, коли трапилася аварія. У командира залишилися троє маленьких дітей.

"Для побратимів, друзів і тих добрих людей, хто захоче допомогти родині – нижче рахунок дружини Сашка. Гроші їм будуть дуже потрібні. І зараз і потім. Тому що залишилося троє дітей. І молодшому, Іванку, немає ще року. І якось доведеться жити далі. Вікторія Афанасьєва 5167 4901 3921 0539 Ощадбанк", – залишив Бабіч реквізити для матеріальної допомоги.

Він додав, що прощання з Андрієнком пройде 26 липня об 11:00 в Харкові по вул. Кричевського, 41.

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