Під Харковом побили журналістів у прямому ефірі: подробиці, фото і відео

У смт Золочів Харківської області напали на знімальну групу телеканалу "112 Україна", яка знімала сюжет про можливе розкрадання лісу.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції України в Харківській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що напад трапився 28 серпня близько 12:55 поблизу лісопереробного підприємства.

"Конфлікт між охоронцями лісопереробного підприємства і журналістами виник під час зйомок відеосюжету. Шляхом застосування сили, охоронці перешкоджали руху транспорту, намагалися заволодіти знімальною технікою і завдали тілесних ушкоджень журналісту, тяжкість яких буде встановлена за результатами медогляду", – сказано в повідомленні.

Під Харковом побили знімальну групу Пресслужба Нацполіціі

На місце події виїхали співробітники Золочівського та Дергачівського відділів поліції. Також на допомогу їм прибули сили спецназу.

Правоохоронці зазначили, що після опитування учасників конфлікту до правопорушників будуть застосовані заходи згідно з чинним законодавством.

Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ст. 293 (групові порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста) і ч.1 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України.

Під Харковом побили знімальну групу Пресслужба Нацполіціі

При цьому, за фактом можливого неналежного ставлення до виконання службових обов'язків працівниками поліції, які першими прибули на місце події, керівництвом ГУНП у Харківській області призначено службову перевірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Тернопільській області побили двох журналістів із Волинської області, які готували сюжет про нелегальні заправні станції.

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